دياز: سنتحكم بمباراة فولاذ

أكد رامون دياز مدرب الهلال السعودي حامل اللقب ووصيف بطل العالم، أن فريقه يعرف منافسه الإيراني فولاذ خوزستان جيدا قبل مواجهتهما في دور الثمانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم في قطر، الخميس، ولديه القدرة على التحكم في إيقاع المباراة.
وقال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء: سنواجه فريقا جيدا في مباراة معقدة وقوية، نعرف المنافس جيدا. إنه فريق يجيد الدفاع ولديه مهارات ممتازة لكن لدينا القدرة على التحكم في مجريات المباراة. اللاعبون في حالة معنوية عالية ونحن جاهزون لتحقيق الانتصار وبلوغ قبل النهائي.
وأوقعت قرعة دور الثمانية حامل اللقب في مواجهة فولاذ الإيراني على أن يتأهل الفائز منهما لمواجهة المتأهل من لقاء الشباب السعودي والدحيل القطري في الدور قبل النهائي.
ويقام الدور قبل النهائي يوم الأحد المقبل على أن يتأهل الفائز لمواجهة أوراوا رد دايموندز الياباني في النهائي الذي يقام من مباراتي ذهاب وإياب في 29 أبريل والسادس من مايو.
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