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كارتيرون: إصابة سليتي "مؤثرة".. والدوري السعودي صعب

دبي - قناة العربية
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أكد الفرنسي كارتيرون مدرب نادي الاتفاق أن إصابة لاعبه التونسي نعيم سليتي أثرت بشكل سلبي على الفريق ما تسبب بالمستويات المتباينة للفريق في الموسم الحالي.

وأبان المدرب الفرنسي في لقاء له مع "في المرمى": الدوري السعودي صعب والفارق بيننا وبين مناطق الهبوط 9 نقاط ويجب أن نحافظ على الفارق ومن الأسباب التي أثرت في مسارنا في الموسم هي إصابة نعيم سليتي لأنها أثرت فينا كثيرا.

وزاد: ما زلنا في منتصف الموسم وسنحاول أن نصل إلى مراكز متقدمة وهذا هو هدفنا، وكان اختيار المحترفين في النادي من طرفي أنا ولم يقدموا كل ما لديهم حتى الآن.

واختتم: الإدارة قامت بعمل كبير وسيأتي الوقت الذي يؤتي هذا العمل ثماره وسنحاول الآن أن نبدأ التوازن في أسلوب اللعب مع التركيز على الدفاع.

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