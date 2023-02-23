أيمن الرفاعي: استئنافا الهلال والنصر سيرفضان

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أكد أيمن الرفاعي المستشار القانوني ورئيس لجنة الانضباط والأخلاق السابق، أنه في حال استأنف ناديا الهلال والنصر ضد قرار الانضباط بتغريم تاليسكا فإن كليهما سيرفضان.
وكانت لجنة الانضباط أعلنت تغريم تاليسكا مهاجم نادي النصر 60 ألف ريال على خلفية الشكوى التي تقدم بها نادي الهلال ضده.
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وأوضح الرفاعي خلال نشرة الرياضة في "العربية": بما أن لجنة الانضباط اقتنعت أن تاليسكا مخالف وهذا واضح في ارتقائها إلى فقرة متعلقة بإثارة الرأي العام ولذلك وجب عليها أن تذهب إلى الفقرة المتعلقة بالإساءة لأحد منسوبي الاتحاد أو الاتحاد أو لجانه القضائية.
وأضاف: أعتقد أنه في حال استأنف نادي النصر أو نادي الهلال فإنهما سيرفضان وستثبت عقوبة الغرامة 60 ألف ريال.
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