أيمن الرفاعي يوضح شروط تعاقد النصر مع بديل لبيتي

أكد أيمن الرفاعي رئيس لجنة الانضباط السابق أن هناك 3 شروط يجب على نادي النصر إكمالها في حال أراد التعاقد مع لاعب بديل للأرجنتيني المصاب بيتي مارتينيز.

وأبان الرفاعي في لقاء مع "في المرمى": يجب على النصر أن يسقط اللاعب بشكل نظامي أي أن تكون مخالصته بالتراضي وتسمح بإسقاط اسمه من النظام وأن يرفق تقريرا طبيا توافق عليه لجنة الاحتراف بحسب تقديرها بحسب المستندات وأن لا يخل الإسقاط بنزاهة وعدالة المنافسة.

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وأوضح الرفاعي طريقة التعاقد مع لاعب بديل للمصاب: يجب أن يكون البديلا لاعبا أصبح حرا بطريقة طبيعية أي لم يفسخ عقده.

واختتم الرفاعي: يحق للأندية الاعتراض على تعاقد النصر مع أي لاعب بديل في حال وجدت ما يدعم ذلك.