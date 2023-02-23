الرائد يوقف انتصارات اتحاد جدة ويخطف منه نقطة ثمينة

أوقف فريق الرائد سلسلة انتصارات مضيفه اتحاد جدة، التي استمرت في مبارياته الخمسة الماضية في بطولة دوري روشن السعودي بعدما تعادل معه بدون أهداف، يوم الخميس في المرحلة الـ18، بينما تعادل التعاون مع الفيحاء بهدف لمثله.

ورفع اتحاد جدة رصيده إلى 41 نقطة في الصدارة مؤقتا، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه النصر الذي أصبح بإمكانه الانفراد بالقمة حال فوزه على مضيفه ضمك السبت بنفس المرحلة.

مادة اعلانية

في المقابل، ارتفع رصيد الرائد، الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الثالثة على التوالي في البطولة إلى 21 نقطة في المركز العاشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.