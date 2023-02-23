لجنة الانضباط تغرم تاليسكا

أعنلت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الخميس تغريم البرازيلي تاليسكا لاعب نادي النصر وتحذيره بشأن شكوى الإساءة الإعلامية التي تقدم بها نادي الهلال.

ونشرت اللجنة القرارات عبر الموقع الرسمي للاتحاد بـ "إلزام تاليسكا بدفع غرامة قدرها 60 ألف ريال وتحذيره بعدم الإساءة وإثارة الرأي العام. وإيقاف مكرم منصوري مترجم نادي النصر 5 مباريات وتغريمه 50 ألف ريالا لإخلاله بسرية جلسة استماع تاليسكا بشأن الشكوى المقدمة من نادي الهلال بتسجيله لجلسة الاستماع من خلال الهاتف المحمول الخاص به.

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وأضاف بيان اللجنة بأنه تم تغريم رئيس نادي العدالة عبدالعزيز المضحي بمبلغ 50 ألف ريال بسبب التصريح بعد المباراة عبر وسائل الإعلام والإساءة الإعلامية تجاه حكم المباراة وتغريم سعود الرشودي رئيس نادي التعاون بمبلغ 30 ألف ريالا وتحذيره بعدم الإساءة تجاه مسؤولي المباراة ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم بعد أن صرح عبر وسائل الإعلام ونشر تغريدة عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" تضمنت الإساءة تجاه حكم المباراة ورئيس لجنة الحكام.