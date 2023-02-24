للمرة الثالثة.. اتحاد جدة لا يلعب بكامل محترفيه

لم يلعب اتحاد جدة بكامل محترفيه الأجانب يوم الخميس عندما استضاف الرائد في الجولة 18 من دوري روشن السعودي، بعدما شاهد أحمد حجازي وعبدالرزاق حمدالله المباراة من المدرجات، في حالة تكررت مرتين فقط مع الفريق خلال الموسم الحالي.
وانتهت مباراة الاتحاد وضيفه الرائد بالتعادل على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة والتي شهدت غياب محترفين اثنين من صفوفه لتكون ثالث مرة هذا الموسم يلعب فيها بغياب محترفين اثنين منذ بداية اللقاء.
وبدأ الاتحاد اللقاء بمشاركة مارسيلو غروهي وبرونو هنريكي وطارق حامد وإيغور كورونادو ورومارينيو وهيلدر كوستا فيما غاب المغربي عبدالرزاق حمدالله بسبب الإصابة والمصري أحمد حجازي بسبب تراكم البطاقات، وأنهى المباراة بخمسة لاعبين أجانب بعد خروج الأنغولي هيلدر كوستا من ملعب المباراة في الشوط الثاني.
وشهد الموسم الحالي اعتماد الاتحاد في صفوفه على 8 أجانب ويعد الأكثر استعانة بالأجانب إذ بدأ 15 مباراة من أصل 17 بسبعة لاعبين أجانب قبل مباراة يوم الخميس امام الرائد.
وتعد ثاني أقل مباريات الاتحاد بلاعبيه المحترفين التي لعبها أمام النصر في مرسول بارك إذ بدأ اللقاء بستة أجانب قبل أن يطرد طارق حامد وينهي اللقاء بخمسة والتي أثرت في عدد المحترفين في اللقاء اللاحق أمام الفتح الذي لعبه النادي الغربي أيضا بستة محترفين.
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