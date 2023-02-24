النصر يتطلع للاستفادة من تعثر الاتحاد وحسم الصدارة

يتطلع فريق النصر إلى مواصلة انتصاراته للحفاظ على صدارة دوري روشن السعودي عندما يحل ضيفاً على ضمك يوم السبت ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة.

ويقع النصر ثانيا في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة بفارق نقطة ومباراة عن الاتحاد الذي تعثر يوم الخميس بالتعادل مع الرائد فيما يأتي ضمك في المركز السابع برصيد 22 نقطة.

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ويعوّل النصر على نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي صنع هدفي فوز الفريق العاصمي في المرحلة الماضية أمام التعاون (2-1).

وساهم رونالدو بستة أهداف مع النصر في آخر مباراتين، إذ سجل أربعة أهداف (أمام الوحدة) وصنع آخرين ضد التعاون.

ويفتقد النصر لخدمات لاعبه الأرجنتيني بيتي مارتينيز الذي انتهى موسمه مع الفريق بعد الكشف عن إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى.

في المقابل، يأمل ضمك في تحقيق نتيجة إيجابية أمام النصر، في ظل تذبذب نتائجه مؤخراً بالدوري فبعد تحقيقه الفوز على الفتح بنتيجة 3-1 في الجولة الرابعة عشرة، لم يتذوق طعم الانتصارات، إذ خسر في مباراتين وتعادل بواحدة.

وكانت مباراة الهلال والفتح أُجّلت حتى السادس من مارس المقبل نظراً لمشاركة الهلال في دوري أبطال آسيا بينما قدمت مواجهة الطائي والشباب لحساب المرحلة نفسها إلى 27 يناير الماضي بسبب مشاركة الأخير في دوري أبطال آسيا.