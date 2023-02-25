الباطن يحقق فوزه الأول في الدوري السعودي

حقق الباطن فوزه الأول في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم هذا الموسم بالتفوق 1-صفر على ضيفه الاتفاق يوم السبت.



وانتظر الباطن حتى الجولة 18 ليتذوق طعم الانتصار، مستفيدا من هدف رينزو لوبيز قبل الاستراحة بأربع دقائق، حيث قابل تمريرة عرضية من الجانب الأيسر وأطلق تسديدة هائلة من داخل منطقة الجزاء.



وهذه أول مرة يخرج فيها الباطن بشباك نظيفة في الدوري منذ تعادله دون أهداف مع نادي الاتحاد في الجولة الأخيرة للموسم الماضي.



وأصبح رصيد الباطن ست نقاط لكنه بقي في المركز 16 والأخير وبفارق عشر نقاط عن منطقة الأمان، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 19 نقطة في المركز 12.

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