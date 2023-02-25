ثلاثية رونالدو تقود النصر للانفراد بصدارة الدوري السعودي

أحرز كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف في غضون 25 دقيقة بالشوط الأول، ليقود النصر للفوز 3-صفر على ضمك صاحب الأرض، وينتزع صدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم يوم السبت.

وانتظر رونالدو 19 دقيقة حتى افتتح التسجيل من ركلة جزاء، ثم أضاف الهدف الثاني بتسديدة قوية بقدمه اليسرى بعد أربع دقائق، وقبل أن يضيف الهدف الثالث قبل الاستراحة بقليل بقدمه اليمنى.



وبذلك يكون رونالدو قد ساهم في آخر عشر أهداف متتالية للنصر في الدوري، سواء بالتسجيل بنفسه أو بصناعة الهدف.



وبات رونالدو، المنضم للنصر في صفقة مدوية الشهر الماضي، يملك ثمانية أهداف، ولا يتأخر سوى بخمسة أهداف عن زميله أندرسون تاليسكا هداف المسابقة الذي سيغيب عدة أسابيع بسبب الإصابة.



وبات رصيد النصر 43 نقطة من 18 مباراة، ويتقدم بنقطتين على الاتحاد الذي تعادل دون أهداف مع الرائد يوم الخميس، لتتوقف سلسلة من خمسة انتصارات لعملاق مدينة جدة.



ويأتي ضمك في المركز السابع برصيد 22 نقطة، بعدما ظهر الفريق كغريب في ملعبه، مع دعم أغلب المشجعين للفريق الزائر ورونالدو.



واعتقد رونالدو، الذي هز شباك الوحدة أربع مرات، أنه سجل الهدف الرابع قبل أن يتدخل حكم الفيديو المساعد ويلغي الهدف بسبب التسلل في منتصف الشوط الثاني.