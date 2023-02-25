رونالدو يسجل أفضل بداية تهديفية في مسيرته

سجل الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر، أفضل بداية تهديفية في مسيرته الاحترافية مع الأندية، وذلك بعدما وصل إلى الهدف الثامن في الدوري السعودي خلال أول 5 مباريات فقط.

ويبعد المهاجم البالغ من العمر "38 عاما" بفارق 5 أهداف عن متصدر قائمة هدافي الدوري السعودي، وهو زميله البرازيلي تاليسكا صاحب الـ 13 هدفا.

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وكانت أول مباراة لرونالدو مع النصر في الدوري بالجولة الـ 14 أمام الاتفاق ولم يسجل خلالها، قبل أن يهز شباك الفتح بعدها بهدف، ثم سجل رباعية في مرمى الوحدة، وصنع هدفين ضد التعاون، ووضع بصمته بثلاثية في مرمى ضمك بالأسبوع الـ 18، لتكون بدايته مع النصر هي الأفضل خلال مسيرته في الدوريات التي شارك بها بالبرتغالي وإنجلترا إضافة إلى إسبانيا وإيطاليا.

مع سبورتينغ لشبونة في أول 5 مباريات بالدوري البرتغالي، سجل هدفين فقط، كانا في شباك موريرنسي، خلال مباراته الرابعة.

وبعد انتقاله إلى مانشستر يونايتد صيف 2003، لم يتمكن المهاجم البرتغالي من التسجيل في أول 5 مباريات خاضها بالدوري الإنجليزي، وجاء هدفه الأول في مباراته العاشرة بالمسابقة ضمن الجولة الـ 11، وذلك في مرمى بورتسموث.

وتمكن رونالدو من تسجيل 5 أهداف في أول 5 جولات بالدوري الإسباني مع ريال مدريد، كانت في شباك ديبورتيفو لاكورونا وإسبانيول و خيريز "هدفين" وفياريال.

وغاب البرتغالي عن التسجيل في أول 3 جولات بالدوري الإيطالي عقب انتقاله إلى يوفنتوس صيف 2018، لكنه سجل هدفين في الجولة الرابعة في ساسولو وهدف في فروزينوني بالأسبوع الخامس.

وفي فترته الثانية مع مانشستر يونايتد، تمكن من تسجيل 3 أهداف في أول 5 مباريات له بالدوري الإنجليزي، أمام نيوكاسل "هدفين" وهدف في وست هام.