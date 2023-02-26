الهلال يكتسح الدحيل بسباعية ويبلغ نهائي أبطال آسيا

تأهل الهلال السعودي إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد فوزه القياسي 7-صفر على الدحيل القطري باستاد الثمامة في قطر يوم الأحد.



وحسم الهلال المباراة في أول 14 دقيقة إذ افتتح أوديون إيغالو التسجيل بعد دقيقتين ثم أضاف المهاجم النيجيري الهدف الثاني عند الدقيقة العاشرة.



وجعل موسى ماريغا النتيجة 3-صفر في الدقيقة 14 ثم سجل هدفا ثانيا في الدقيقة 27 لتبدأ جماهير الدحيل في مغادرة الملعب.



وزاد سالم الدوسري من آلام الفريق القطري في الدقيقة 38.



وجاءت بداية الشوط الثاني مماثلة لما حدث في البداية، إذ أكمل إيغالو ثلاثيته بعد تمريرة من الدوسري في الدقيقة 48.



وضمن إيغالو تحقيق الهلال أكبر فوز في تاريخ الدور قبل النهائي بدوري الأبطال عندما تبادل تمرير الكرة مع عبد الله الحمدان ليسدد في الزاوية البعيدة في الدقيقة 62.



وكان أكبر فوز في البطولة بشكل عام عندما انتصر الهلال 7-1 على بني ياس الإماراتي في 2012.



ويواجه الهلال في النهائي أوراوا رد دياموندز، إذ يستضيف مباراة الذهاب بالسعودية في 29 أبريل، على أن تكون مباراة الإياب في السادس من مايو .



وبفوز الهلال ضمن الفريق الياباني التأهل لكأس العالم للأندية حتى لو خسر في النهائي لإقامة البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي (فيفا) في السعودية.

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