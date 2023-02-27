الرياض تستضيف "كأس هيرو سانتوش" الهندية

تستضيف العاصمة السعودية الرياض، بطولة كرة القدم الوطنية الهندية "كأس هيرو سانتوش" والتي تقام لأول مرة خارج الهند، خلال الفترة من 1-4 مارس المقبل.



وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان رسمي: تأتي استضافة السعودية لمباريات كأس هيرو سانتوش ضمن مذكرة التفاهم التي وقعها الاتحاد السعودي لكرة القدم مع نظيره الهندي في أكتوبر الماضي، ضمن جهود الاتحاد السعودي لتعزيز أطر التعاون مع كافة الاتحادات بمختلف القارات.



وأكد ياسر المسحل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن استضافة هذه البطولة تُعد ركيزة من ركائز التعاون مع الاتحاد الهندي، وضمن أهداف توسيع دائرة العلاقات الدولية، مرحبًا بالفرق المشاركة ومتمنيًا للجميع طيب الإقامة.

ويعد كأس هيرو سانتوش بطولة وطنية على مستوى الولايات الهندية تتنافس فيها المقاطعات تحت مظلة الاتحاد الهندي لكرة القدم بنظام خروج المغلوب.



وانطلقت البطولة بمشاركة 12 فريقاً تم تقسيمهم إلى مجموعيتن بواقع 6 فرق في كل مجموعة، حيث تصدر المجموعة الأولى فريق بنجاب فيما حل فريق كارناتاكا في وصافة المجموعة، بينما تصدر سيرفيزس المجموعة الثانية وجاء ميغايالا في المركز الثاني.



وتقام مباراتا نصف النهائي يوم 1 مارس المقبل على استاد الملك فهد الدولي بالرياض حيث يلتقي بنجاب متصدر المجموعة الأولى مع ميغالايا وصيف المجموعة الثانية، فيما يلتقي سيرفيزس متصدر المجموعة الثانية مع كارناتاكا وصيف المجموعة الأولى.



وتقام مباراتي تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية يوم 4 مارس على استاد الملك فهد الدولي.