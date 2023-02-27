الهلال يسجل ثاني أكبر نتيجة في نصف نهائي بطولة قارية كبرى

حقق الهلال السعودي، يوم الأحد، ثاني أكبر نتيجة شهدتها مباراة نصف النهائي في بطولة قارية كبرى للأندية في مختلف القارات، عقب فوزه الساحق على الدحيل القطري بسبعة أهداف دون مقابل.



وتأهل الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد فوزه القياسي 7-صفر على الدحيل القطري باستاد الثمامة في قطر يوم الأحد، ليضرب موعدا مع أوراوا رد دياموندز، إذ يستضيف مباراة الذهاب بالسعودية في 29 أبريل، على أن تكون مباراة الإياب في السادس من مايو.





وحطم بطل النسخة الأخيرة للبطولة الآسيوية رقم نادي العين الإماراتي المسجل كأكبر فوز في نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام شينغن الصيني بسداسية نظيفة في 2003، بالنتيجة التي حققها أمام الفريق القطري الدحيل.



وتعد نتيجة الهلال ثاني أكبر انتصار شهدته البطولات الكبرى للأندية في مختلف القارات، بعد الفوز الساحق الذي حققه أوكلاند سيتي النيوزيلاندي على نوكيا إيغيلز يونايتد الفيجي، وذلك في نصف نهائي دوري أبطال أوقيانوسيا عام 2006، عندما انتصر عليه بتسعة أهداف مقابل هدف، علما أن الفريق الذي يتبع لجمهورية جزر فيجي كان قد تقدم بهدفه في الدقيقة الـ 17، وبعدها استقبل تسعة أهداف من الدقيقة 37 إلى الـ 90+1.

مادة اعلانية





أما على مستوى دوري أبطال إفريقيا بشكله الجديد، فشهد العديد من النتائج التي انتهت بفارق أربعة أهداف في نصف النهائي، لكن النتيجة الأبرز في المربع الذهبي تمثلت في فوز الأهلي المصري على النجم الساحلي بسداسية لهدفين في نسخة 2017.





وفي دوري أبطال أوروبا، البطولة الأكثر شهرة على مستوى الأندية، سجت أكبر نتيجة في مباراة واحدة بنصف النهائي في ثلاث مواجهات، وهي الفوز برباعية دون مقابل، الأولى عندما اكتسح بايرن ميونخ نظيره برشلونة في 2013، والثانية فوز ريال مدريد على بايرن ميونخ في 2014، والثالثة في فوز ليفربول على النادي الكتالوني نسخة 2019.





وعلى صعيد دوري أبطال الكونكاكاف، يعد انتصار نادي كلوب أميركا المكسيكي بسداسية نظيفة على هيريديانو الكوستاريكي في 2015، الأكبر في تاريخ البطولة خلال مواجهات المربع الذهبي.





ويملك أتلتيكو ناسيونال الكولومبي الرقم القياسي كأكبر فوز في المربع الذهبي خلال بطولة كوبا ليبرتادوريس، وذلك في 1989 عندما هز شباك دانوبيو الأوروغوياني بستة أهداف دون مقابل في مباراة ذهاب الدور.