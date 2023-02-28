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من مباراة السعودية أمام المكسيك في مونديال 2022

السعودية تواجه فنزويلا وبوليفيا ودياً في جدة

الرياض - رويترز
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أعلن المنتخب السعودي لكرة القدم خوض مباراتين وديتين خلال الشهر المقبل في جدة أمام فنزويلا وبوليفيا.

وقال المنتخب السعودي في حسابه على "تويتر": من جدة نعود. مباراتان وديتان يخوضهما الأخضر في مارس.

وستكون المباراة الأولى أمام فنزويلا في 24 مارس، بينما ستكون الثانية أمام بوليفيا بعدها بأربعة أيام.

وستقام المباراتان أمام المنتخبين القادمين من أميركا الجنوبية في استاد الأمير عبد الله الفيصل في جدة.

وحققت السعودية مفاجأة مدوية في كأس العالم في قطر نهاية العام الماضي عندما فازت 2-1 على الأرجنتين التي توجت باللقب لاحقا.

وكانت السعودية قد واجهت فنزويلا وديا في يونيو 2022 استعدادا لكأس العالم وخسرت بهدف دون رد.

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