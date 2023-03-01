رونالدو يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري السعودي

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الثلاثاء، عن فوز البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر، بجائزة أفضل لاعب في شهر فبراير، فيما ذهبت جائزة أفضل مدرب إلى الإسباني فيسينتي مورينو مدرب فريق الشباب وذلك للمرة الثالثة له هذا الموسم.

ونال حارس مرمى فريق الاتحاد البرازيلي مارسيلو غروهي جائزة أفضل حارس.

مادة اعلانية

وللمرة الثانية هذا الموسم ينجح لاعب أبها نواف الصعدي بنيل جائزة اللاعب الواعد، وذلك عن شهر فبراير في دوري روشن السعودي للجولات (15- 16- 17 - 18).

