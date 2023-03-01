عبدالحكيم التويجري: سلافيا خطوة أولى ممتازة.. ونظروا إلى كفاءتي

أكد عبدالحكيم التويجري مساعد مدرب سلافيا براغ التشيكي أن توجهه إلى مجال كرة القدم نابع من رغبته، مضيفا في الوقت نفسه أنه فضل الحصول على جميع شهاداته التدريبية من أوروبا من أجل الخبرة والتعلم.

وكشف التويجري في لقاء مع"في المرمى": اتجهت إلى كرة القدم لأنها رغبتي وليست لأنها المجال الوحيد المتاح وركزت على الحصول على شهاداتي من أوروبا كي وتكون الخبرة مقرونة بالتعليم وليست خبرة فقط.

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وأضاف حول رحلته في الحصول على شهادة "البرو": من المرحلة الأولى إلى الخامسة كنت ما بين أيرلندا وأسكتلندا وإنجلترا وأرى أن سلافيا براغ كخطوة أولى أمر ممتاز.

وأوضح التويجري المهام الموكلة إليه: مهام عملي تشمل المساعدة في التمارين وآلية العمل وتحليل الخصوم والعمل الفردي مع بعض اللاعبين.

وكشف التويجري أن المسؤولين في لسافيا براغ لم يلتفتوا لشيء سوى ما سيقدمه من عمل: لم ينظروا إلى جنسيتي بل إلى الكفاءة والعمل الذي أقدمه وهناك عقد عمل بيني وبين سلافيا براغ.