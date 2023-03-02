البريكان يحافظ على تواجد السعوديين في سباق الهدافين

حافظ فراس البريكان لاعب الفتح على تواجد المهاجمين السعوديين في قائمة هدافي دوري روشن السعودي بعدما سجل هدفين لفريقه في مرمى الطائي بالمباراة التي كسبها الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين يوم الخميس.

ووصل البريكان (22 عاماً) إلى هدفه رقم 10 في الموسم الحالي مع الفتح بعد مرور 18 جولة، وهو ذات العدد من الأهداف الذي سجله في الموسم الماضي كاملاً.

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وهذه ثنائية البريكان الثانية على التوالي بعدما قاد فريقه إلى تسجيل هدف الفوز على التعاون في الجولة 16 من مسابقة الدوري، بينما أحرز هدفاً في مرمى كلِ من الباطن وأبها والخليج والرائد والعدالة والوحدة.



وكان فراس قد سجل 11 هدفاً الموسم الماضي منها هاتريك في شباك ضمك، ليصبح أفضل هداف سعودي في المسابقة.

ونجح البريكان بتحقيق أفضل رقم مسجل باسم لاعب سعودي منذ 2018-2019 بعدما تجاوز 10 أهداف للموسم الثاني، إذ كان محمد الكويكبي لاعب الاتفاق هداف اللاعبين السعوديين موسم 2020-2021 برصيد 7 أهداف وفي الموسم الذي سبقه كان رائد الغامدي مهاجم الرائد الهداف بواقع 6 أهداف.

ولم يحقق أي لاعب سعودي لقب هداف الدوري منذ موسم 2013-2014 وتحديداً عندما فاز ناصر الشمراني لاعب الهلال السابق باللقب برصيد 21 هدفاً، وكانت المحصلة التهديفية الأفضل للمهاجمين السعوديين بعدها عن طريق مختار فلاتة لاعب الوحدة موسم 2016-2017، وصالح الشهري موسم 2018-2019 برصيد 16 هدفاً.

