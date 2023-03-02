طبيب تاليسكا يكشف عن موعد عودته.. وسر "البلازما"

كشف مارسيو سانتانا طبيب البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر السعودي أن عودة الأخير المتوقعة ستكون منتصف الشهر الجاري، مشيراً إلى تقنية البلازما تسرع من عودة الرياضي من الإصابات.

وسافر تاليسكا الأسبوع الماضي إلى البرازيل لعرض إصابته في العضلة الخلفية على طبيب مختص هناك، على أن يعود إلى النصر بعد اكتمال تعافيه عقب من 3-4 أسابيع.

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وقال سانتانا لـ"في المرمى": قبل سنوات قليلة بدأنا باستخدام هذه التقنية للعلاج والتي تسمى تقنية الطب العام وهي تمكننا من البحث عن الخلايا الجذعية ما يجعلنا نرى هيكل الشخص وفي نفس الوقت تساعدنا على التسريع بمعالجة أية إصابة ومنذ سنوات بعض الأطباء يستخدمون هذه التقنية المتطورة التي تستعين بهيكل الشخص، نحن في هذه الحالة مع تاليسكا استخدمنا البلازما الغنية بالصفائح الدموية والتي تمكننا من التسريع في علاج الرياضيين وعودتهم في أقرب وقت

وتابع: وفقا لحسابتنا فإن تاليسكا سيتمكن من العودة لإجراء المرحلة الأخيرة من التعافي مع فريقه في الثاني عشر أو الثالث عشر من الشهر الجاري وسيتواجد في السعودية، لكنه في تلك الفترة لن يكون بإمكانه التدرب مع المجموعة لكن سيتدرب منفرداً وذلك لكسب اللياقة البدنية ليكون متاحا للمدرب.

وأتبع الطبيب البرازيلي عن مواطنه: أنا أعرف تاليسكا منذ أن كان في سن الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة، ودائما كان إنسانا شجاعا، أن يكون لديك لاعب أو مريض لديه الانضباط فهو أمر جيد وتاليسكا لا يعجبه الأمر حينما يعاني من إصابات تحرمه من اللعب وحاليا نحن نعتمد على حصتين في اليوم واحدة في الصباح وأخرى في المساء، لدينا فريق طبي مختص أيضا في العلاج الطبيعي وهم يعرفون تاليسكا وسبق لهم العمل معه وهو حاليا بحال جيدة وقريبا سيعود ليمنح المتعة لجماهيره وفريقه.

وختم: تاليسكا رياضي منضبط وإنسان هادئ ومن السهل العمل معه، ودائما يسعى لتقديم الأفضل والعودة سريعا، إنه يقدم أكثر من مئة في المئة من مجهوده.

وسجل تاليسكا 13 هدفاً مع النصر خلال ما مضى من جولات في دوري روشن السعودي الذي يتصدر قائمة هدافيه.