العدالة يخطف الشباب في الوقت القاتل

حقق العدالة فوزا مثيرا على مضيفه الشباب 2 -1، يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 19 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وتقدم الشباب عن طريق آرون بوبيندزا في الدقيقة 20، قبل أن يدرك ديفيد تيغانيتش التعادل للعدالة في الدقيقة 62.

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وفي الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل بيدرو يوجينيو الهدف الثاني للعدالة.

ورفع العدالة رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق أربع نقاط خلف الوحدة صاحب المركز الثالث عشر.

على الجانب الأخر تجمد رصيد الشباب عند 40 نقطة في المركز الثالث، بفارق أربع نقاط خلف الاتحاد صاحب المركز الثاني، وست نقاط خلف النصر المتصدر.