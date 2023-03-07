تحديد موعد الاجتماع الأول لفريق عمل توثيق تاريخ الكرة السعودية

حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم الاجتماع الأول لفريق عمل توثيق تاريخ كرة القدم السعودية والذي سيعقد يوم 20 مارس الجاري، وذلك وفقاً لما أعلنه الاتحاد عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

وستعقد ورشة عمل بحضور ممثلي الأندية الأعضاء في الجمعية العمومية للاتفاق على آلية عمل المشروع وتشكيل المجموعة التي ستعمل إلى جانب الفريق وممثلي الأندية.