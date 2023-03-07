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الاتحاد السعودي لكرة القدم
ورشة العمل ستعقد بحضور ممثلي الأندية

تحديد موعد الاجتماع الأول لفريق عمل توثيق تاريخ الكرة السعودية

العربية.نت
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حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم الاجتماع الأول لفريق عمل توثيق تاريخ كرة القدم السعودية والذي سيعقد يوم 20 مارس الجاري، وذلك وفقاً لما أعلنه الاتحاد عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

وستعقد ورشة عمل بحضور ممثلي الأندية الأعضاء في الجمعية العمومية للاتفاق على آلية عمل المشروع وتشكيل المجموعة التي ستعمل إلى جانب الفريق وممثلي الأندية.

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