ضمك يعيد الروماني كونترا إلى الدوري السعودي من جديد

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أعلن نادي ضمك المنافس في دوري روشن السعودي يوم الاثنين عن تعاقده مع المدرب الروماني كوزمين كونترا لتدريب الفريق.
وسيحل كونترا محل المدرب الكرواتي كريشمير ريزيتش الذي أنهى الفريق عقده في وقت سابق .
وكتب ضمك عبر حسابه على "تويتر": مجلس الإدارة ينهي إجراءات التوقيع مع كوزمين كونترا لقيادة دفة الفريق حتى نهاية الموسم المقبل
ولا يعد مدرب منتخب رومانيا السابق البالغ عمره 47 عاما غريبا عن الكرة السعودية حيث سبق له تدريب الاتحاد بين أغسطس 2021 وحتى يونيو 2022 ورحل بعد خسارته في السباق على لقب الدوري لصالح الهلال في الموسم الماضي.
ويحتل ضمك المركز التاسع في الدوري برصيد 22 نقطة من 19 مباراة ويبتعد عن منطقة الهبوط بست نقاط.
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