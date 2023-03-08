أهلي جدة يتعاقد مع الدولي عبدالله عطيف

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أعلن نادي الأهلي متصدر دوري يلو يوم الأربعاء تعاقده مع لاعب الوسط الدولي عبد الله عطيف قادما من الهلال المنافس في دوري روشن السعودي.
وقال النادي في بيان مقتضب عبر "تويتر": أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع اللاعب الدولي عبدالله عطيف، في صفقة انتقال لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول.
ويحتل الأهلي صدارة دوري يلو برصيد 52 نقطة من 24 مباراة، متقدما بفارق نقطتين فقط أمام الحزم الذي لعب نفس العدد من المباريات.
وبدأ عطيف مسيرته في نادي الشباب ومن ثم خاض تجربة احترافية قصيرة في البرتغال وبعدها انتقل إلى الهلال.
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