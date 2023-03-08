اتحاد جدة والنصر.. قمة الصدارة ورد الاعتبار

ستكون الأنظار موجهة نحو ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضة في جدة يوم الخميس، عندما يستضيف الاتحاد وصيف الترتيب المتصدر النصر في قمة الجولة 20 من دوري روشن السعودي "جولة العلم".

ويتصدر النصر الترتيب برصيد 46 نقطة بينما يأتي الاتحاد خلفه في المركز الثاني بنقطتين أقل، إذ إن الأول الأقوى هجوماً في المسابقة برصيد 42 هدفاً بينما لم يلج مرمى اتحاد جدة إلا 6 أهداف جعلته الدفاع الأقوى فيما اهتزت شباك النصر 10 مرات وهو ثاني أفضل دفاع في المسابقة.



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ويعتبر الفريقان الأقل خسارة في مسابقة دوري روشن السعودي هذا الموسم، إذ تلقى النصر خسارة أمام التعاون مطلع الموسم بهدف دون رد، وفي يناير الماضي سقط اتحاد جدة على أرضه أمام الهلال بذات النتيجة.

وبات اتحاد جدة يمثل عقدة للنصر خلال المواسم الأربعة الماضية بعدما عجز الأخير عن تحقيق الفوز عليه في 10 مباريات متتالية، 8 منها في الدوري، إذ يعود الفوز الأخير للنصر على الاتحاد إلى ديسمبر 2018 وحينها سجل هدفيه عبدالرزاق حمدالله لاعب اتحاد جدة الحالي.



ويعول اتحاد جدة على مهاجمه عبدالرزاق حمدالله وصيف ترتيب هدافي دوري روشن السعودي برصيد 12 هدفاً، وزميله رومارينيو الذي سجل 6 أهداف، بينما يقف الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو في مقدمة لاعبي النصر بتسجيله 8 أهداف منذ انتقاله في يناير الماضي، ويبقى البرازيلي أندرسون تاليسكا هداف دوري روشن السعودي بـ13 هدفاً الغائب الأكبر عن المواجهة بسبب الإصابة.

وكانت مواجهة الفريقين الأخيرة في جدة قد جاءت شهر فبراير 2022 وحينها انتصر الاتحاد بثلاثة أهداف دون رد عن طريق رومارينيو وعبدالعزيز البيشي وعبدالرزاق حمدالله.