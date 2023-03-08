خسارة الاتحاد أمام النصر.. حكاية لا يعرفها إلا رومارينيو

يتسلح اتحاد جدة أمام النصر في قمة يوم الخميس بقائمة من لاعبيه جلها لم تعرف طعم الخسارة أمام النصر، ما عدا البرازيلي رومارينيو الذي شاهد فوز النصر الأخير من مقاعد البدلاء قبل 51 شهراً.

وتلعب قمة الجولة 20 من دوري روشن السعودي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بين المتصدر النصر والاتحاد صاحب المركز الثاني قبل نهاية المسابقة بثماني جولات.

مادة اعلانية

ويمتلك الاتحاد في قائمته الحالية لاعبين لم يسبق لهم الخسارة من أصفر العاصمة والتي تعرض لها الفريق الغربي آخر مرة في ذهاب موسم 2018 – 2019.

وفي تلك المباراة يعد رومارينيو هو الوحيد الذي لا يزال يرتدي شعار الاتحاد من لاعبي الفريق بيد أنه غادر المباراة قبل تسجيل الهدف الثاني للنصر، وحينها تقدم فريق العاصمة بجزائية المغربي عبدالرزاق حمدالله قبل أن يعدل فهد المولد النتيجة عند الدقيقة 49 ويغادر بعدها رومارينيو المباراة بست دقائق لإشراك عبدالعزيز العرياني بدلا منه لتستمر المباراة بالتعادل حتى الدقيقة 82 عندما سجل المغربي الهدف الثاني للنصر من جزائية معلنا الفوز الأخير للنصر على أصحاب الأرض.

وفي قائمة الاتحاد التي شاركت في اللقاء فإن عددا من اللاعبين انتقلوا إلى فرق أخرى محلية مثل حارس المرمى فواز القرني وانتقاله إلى الشباب وعمر المزيعل إلى ضمك وزياد الصحفي إلى التعاون وجمال باجندوح يلعب لنادي ضمك وفهد المولد في الشباب وعبدالرحمن الغامدي في نادي الرائد، بينما انتقل التشيلي فيلانويفا إلى بالستينو التشيلي والبرازيلي جوناس إلى باهيا والأسترالي ماثيو يورمان إلى وسترن سيدني ومنه إلى زانثي اليوناني وصولا إلى نيوكاسل الأسترالي.

وتشهد قائمة اتحاد جدة الحالية للاعبين المحترفين الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي الذي خاض أمام النصر 8 مواجهات عرف الفوز في 4 منها والتعادل في 4 كان آخرها ذهاب موسم 2020 – 2021 يليه المصري أحمد حجازي بخمس مواجهات في جميع المسابقات انتصر في 3 منها وتعادل في اثنتين.

وعلى مستوى لاعب خط الوسط فإن طارق حامد هو الأقل مواجهة لنادي النصر من طرف الاتحاد إذ كانت أولى المباريات في ذهاب الموسم الحالي وتعرض فيها المصري للبطاقة الحمراء في الشوط الأول في مباراة انتهت بالتعادل بينما كان اللقاء الثاني فوز الاتحاد بثلاثية في كأس السوبر السعودي بينما لعب زميله البرازيلي برونو هنريكي 6 مباريات أمام النصر انتهت 4 منها بالفوز واثنتين بالتعادل.

ويتعادل البرازيلي كورونادو والمغربي حمدالله في عدد المرات التي واجها فيها فريق النصر وهي 3 مباريات، وانتهت بفوزين وتعادل.

وفي قائمة لاعبي الفريق السعوديين فلم يسبق لأي منهم الخسارة أمام النصر بقيمص الاتحاد بينما تعرض عدد منهم للخسارة برفقة أنديتهم السابقة، إذ خسر عبدالله الجدعاني أمام الفريق العاصمي مرتين مع الوحدة وأحمد شراحيلي مرة واحدة مع الشباب ومثلها لحمدان الشمراني عندما كان لاعبا للفيصلي و5 لأحمد بامسعود بقميص الفيحاء وهو العد نفسه الذي خسره مدالله العليان أمام أصفر العاصمة بشعاري التعاون والهلال.

ويعد محمد الصيعري الأكثر خسارة من النصر بعدد 7 مرات عندما كان لاعبا لهجر والتعاون والحزم والفيصلي فيما خسر عبدالعزيز البيشي 6 مرات مع الشباب والتعاون والفيصلي بينما عرف هارون كمارا النتيجة نفسها أمام النصر في 3 مناسبات بشعار نادي القادسية فيما هُزم عبدالرجمن العبود أمام النصر في لقائين سابقين عندما مثل فريق الاتفاق.