سيناريو بايرن "يقلق" رونالدو قبل مواجهة اتحاد جدة

يخشى الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي أن يكرر اتحاد جدة أندية بورتو وجيل فيسنتي البرتغاليين وبايرن ميونخ الألماني مع ه، إذ تمكن من الفوز في أول مباراتين خاضهما الأسطورة البرتغالي أمامها في مسيرته الاحترافية.



ويستضيف اتحاد جدة، يوم الخميس، فريق النصر على أرضية استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي "جولة العلم".



وستكون مواجهة الخميس ثاني مباراة لرونالدو ضد الاتحاد، بعدما خسر الأولى بثلاثية لهدف في يناير الماضي، ضمن نصف نهائي كأس السوبر السعودي، عندما سجل للاتحاد كل من رومارينيو وعبدالرزاق حمدلله ومهند الشنقيطي، بينما أحرز للنصر تاليسكا، في اللقاء الذي شهده استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.





ويملك رونالدو في رصيده أكثر من 950 مباراة مع الأندية، ولم يخسر أول مباراتين متتاليتين إلا أمام الأندية الثلاثة الماضية، وكانت البداية بقميص سبورتينغ لشبونة أمام جيل فيسنتي في موسم 2002-2003 ضمن منافسات الدوري البرتغالي، عندما خسر مباراة الدور الأول بثلاثية نظيفة وشارك رونالدو حينها لمدة 90 دقيقة، وفي اللقاء الثاني تمكن جيل فيسنتي من الفوز بهدف نظيف، علما أن رونالدو شارك في الدقيقة 86.



وفي ذات الموسم، تكرر المشهد مع بورتو الذي كسب المواجهة الأولى بهدف دون مقابل، وتواجد لاعب النصر الحالي في اللقاء لمدة 19 دقيقة، وكرر بورتو انتصاره بنتيجة 2-0 في الدور الثاني، وكان رونالدو قد تواجد أساسيا قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 71.







أما الفريق الثالث الذي تمكن من تحقيق انتصارين متتاليين على رونالدو في أول مباراتين يلاقيه فيهما، فهو بايرن ميونخ وذلك في مسابقة دوري أبطال أوروبا نسخة 2011-2012، حينها كان الهداف البرتغالي مع ريال مدريد الإسباني.



وانتهت مباراة الذهاب في نصف النهائي بفوز العملاق الألماني 2-1، قبل أن يحسم لقاء الإياب عن طريق ركلات الترجيح بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بتقدم ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، عن طريق ثنائية البرتغالي.

