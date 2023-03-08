ميسي يزور السعودية خلال الشهر الجاري

أعلن أحمد الخطيب، وزير السياحة في السعودية، يوم الأربعاء، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سفير السياحة في السعودية، سيزور البلاد خلال شهر مارس الجاري رفقة عائلته وأصدقائه للاستمتاع بالوجهات السياحية.

وجاء في نص تغريدة وزير السياحة يوم الأربعاء "أرحب مجدداً بسفير السياحة السعودية النجم العالمي ليونيل ميسي مع عائلته وأصدقائه هذا الشهر في زيارته الثانية للسعودية للاستمتاع بأجمل الوجهات السياحية السعودية، والاستمتاع بتجاربنا الاستثنائية وحفاوة شعبنا خلال رحلته.

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ونشر وزير السياحة السعودي تغريدة في مايو 2022 كشف فيها أن أكثر لاعب فوزاً بجائزة الكرة الذهبية بات سفيرا للسياحة السعودية.



وزار ميسي السعودية وتحديداً جدة والبحر الأحمر العام الماضي، فيما سبق وأن زارها كلاعب في عدة مناسبات آخرها يناير الماضي في مباراة باريس سان جيرمان أمام فريق موسم الرياض.