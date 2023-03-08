"عُقَد" النصر في الدوري.. كم استمرت ومتى كسرها؟

لم يستطع النصر الفوز على اتحاد جدة منذ مدة تجاوزت 4 أعوام و3 أشهر في الدوري السعودي للمحترفين، لكن هذه العقدة ليست أطول عقدة يواجهها الأصفر في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين، إذ انتظر أكثر من 5 أعوام ليحقق أول انتصاراته على الشباب.

وعاش النصر سلسلة مباريات لم يحقق الفوز فيها خلال السنوات الماضية بدوري المحترفين أمام الشباب والهلال وأهلي جدة والاتحاد في الأعوام الأخيرة.





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واستمرت عقدة الفوز على الشباب بالنسبة للنصر أكثر من أي فريق آخر، بعدما انتظر من نوفمبر 2008 وحتى ديسمبر 2013 ليسجل فوزه الأول على جاره في دوري المحترفين عقب 10 مباريات دون أي يعرف الفوز على الشباب دورياً.

وكانت مباراتهما الأولى في فترة دوري المحترفين قد لعبت يوم 22 نوفمبر 2008 وانتهت بتعادل سلبي، وبعدها فاز الشباب 3 مباريات متتالية، وتعادل الفريقان في مباراة الذهاب موسم 2009-2010 بلا أهداف، لكن الشباب عاد إلى التفوق بفوزه إياباً بهدفين دون مقابل.

وفي موسم 2011-2012 الذي شهد تتويج الشباب الأخير ببطولة الدوري، تعادل الفريقان ذهاباً وفاز الشباب إياباً، وفي الموسم اللاحق فاز الشباب ذهاباً وتعادل إياباً، قبل أن يكسر النصر العقدة عقب 1841 يوماً بفوز شهير على جاره 3-2 في ديسمبر 2013 .

اتحاد جدة



ولم ينجح النصر بتحقيق الفوز على اتحاد جدة من 1539 يوماً وتحديداً من بعد فوزه عليه في ديسمبر 2018 وحتى الآن، إذ التقيا في 8 مباريات فاز الاتحاد في نصفها وتعادلا في النص الآخر.

وسجل عبدالرزاق حمدالله مهاجم اتحاد جدة الحالي هدفي النصر في مرمى الاتحاد خلال الفوز الأخير ذهاب موسم 2018-2019، وفي الإياب حقق الاتحاديون فوزاً مثيراً بثلاثة أهداف مقابل هدفين وبعدها تعادل الفريقان 3 مرات متتالية، وسجل الاتحاد 3 انتصارات متتالية بعدها وفي ذهاب الموسم الحالي انتهت مواجهتهما بتعادل سلبياً.

الهلال



أما أمام الغريم التقليدي الهلال، فأمضى النصراويون 1419 يوماً دون تحقيق أي فوز في الدوري خلال 7 مباريات جمعتهما بين مايو 2015 وحتى مارس 2019.

وحسم النصر بطولة الدوري موسم 2014-2015 بعد الفوز على الهلال في مايو 2015، وبعدها عجز عن الفوز على غريمه الذي كسب 4 مباريات وتعادل في ثلاث.

وفاز الهلال مرتين متتاليتين في دوري الموسم اللاحق ومن ثم تعادل الفريقان بهدف لمثله في ديسمبر 2016، وبعد 5 أشهر سجل الهلال خماسية شهيرة في شباك غريمه التقليدي، وفي الموسم اللاحق فاز بمباراة وتعادل بأخرى، واستمر التعادل بينهما كذلك في مباراة ديسمبر 2018 حتى جاءت مباراة برونو أوفيني الشهيرة في مارس 2019 وكسبها النصر 3-2 وخطف الصدارة من الأزرق.



أهلي جدة



وعجز النصر عن الفوز على أهلي جدة إبان تواجد الأخير في دوري المحترفين بعد الفوز على الأخير 2-1 في أكتوبر 2010، وحتى ديسمبر 2013 بواقع 1170 يوماً، شهدت 6 مباريات بينهما.

ومنذ فوز النصر الذي جاء عبر ريان بلال والروماني أوفيديو بيتري مقابل هدف لحسن الراهب لاعب الأهلي حينها والنصر لاحقاً، تعادل الفريقان مرة ومن ثم حقق الأهلي 3 انتصارات متتالية، وعادا للتعادل في مناسبتين، حتى حقق الأصفر الفوز في ديسمبر 2013 3-1.