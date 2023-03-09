التعاون والهلال.. مباراة أهداف الوقت القاتل

عرفت مباريات التعاون والهلال عددا من الأهداف الحاسمة المتأخرة طيلة الأعوام الماضية بالإضافة إلى تأثيرها المباشر على حظوظ الفوز بلقب الدوري السعودي.

ويستقبل التعاون صاحب المركز الرابع نادي الهلال الذي يحتل المركز الخامس مع فارق مباراتين، إذ يفصل الأصفر عن الصدارة 10 نقاط بينما سيحاول الفريق العاصمي تجاوز عثراته في المباراتين الماضيتين بعدما تعادل مع الوحدة وخسر أمام الفتح.

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ومنذ صعوده إلى دوري المحترفين في عام 2010 وقف التعاون حجر عثرة للهلال في زيارته الأولى لبريدة عندما فرض عليه التعادل، فبعد تقدمه بثنائي ياسر القحطاني وميريل رادوي سجل مينسور كورتيسي الهدف الأول قبل أن يلحق محمد الراشد بالتعادل في الدقيقة 86.

ومنذ ذلك التعادل عاد التعاون وتعادل في لقاءين آخرين مع الهلال في موسمي 2011-2012 و2012-2013 قبل أن تكون جزائية ياسر القحطاني القاتلة حاسمة في حصد النقاط الثلاث في مواجهتهما ضمن ذهاب موسم 2013-2014.

وفي الجولة الرابعة من موسم 2015-2016 خرج الهلال بفوز عصيب على التعاون إذ تقدم عن طريق البرازيلي كارلوس إدواردو قبل أن يعدل نايف الموسى النتيجة في الدقيقة 65 لتستمر النتيجة على حالها وصولا لهدفي محمد البريك وكارلوس إدواردو، لتشهد مباراة الإياب أول فوز تعاوني على الهلال عندما ارتدى الكاميروني إيفولو ثوب البطولة بهدف في الدقيقة العشرين من المباراة.

وتواصلت الإثارة في مباريات الفريقين المواسم السبع الماضية كانت في رباعيتين للهلال الأولى انتهت 4 - 2 في موسم 2016 - 2017 والثانية 4 - 3 حسمها كارلوس إدواردو بعدما عاد التعاون في أكثر من مرة بالنتيجة.

وفي ذهاب موسم 2017 - 2018 سجل ياسر الشهراني هدفا على غير العادة في الدقيقة 54 معلنا خطف النقاط إلا أن موسم 2018 - 2019 الأكثر تأثيرا في مواجهات الفريقين حينها تعادل التعاون ذهابا 2 - 2 قبل أن يسجل ثنائية شهيرة في الإياب حرم بها منافسه من الفوز ببطولة الدوري تلك ليتوج بها جاره النصر حينها.

واستمرت الأهداف الغزيرة في لقاءات الفريقين كانت الأولى عندما قلب الهلال خسارته أمام التعاون بثنائي عمر خربين وريان الموسى بهدف عكسي في 1هاب 2019 - 2020 وهدف جانغ القاتل في ذهاب الموسم الماضي عند الدقيقة التسعين قبل أن يتقدم "الأصفر" إيابا بهدفين نظيفين ليعود الأزرق ويفوز بالنقاط بفضل أهداف محم كنو وسالم الدسوري وموسى ماريغا.

وفي مطلع الموسم الحالي عرف الهلال الفوز في مبارياته الأربع الأولى من بطولة دوري روشن السعودي أمام الخليج والفيحاء والفتح والوحدة محصلا 12 نقطة متتالية قبل أن يصعقه التعاون بأولى خسائر الموسم في الجولة الخامسة التي تكفلت بها ثنائية سميحان النابت وفهد الرشيدي.