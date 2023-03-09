الهلال يحل ضيفاً ثقيلاً على التعاون

يستضيف التعاون نظيره الهلال يوم الجمعة في مباراة يسعى فيها الطرفان إلى الاقتراب من الأندية في طليعة الترتيب ضمن مباريات الجولة 20 من دوري روشن السعودي "جولة يوم العلم".

وبعد إخفاقه في تحقيق الفوز في آخر مبارتين يلتقي الهلال حامل اللقب خمس مرات في آخر ستة مواسم مع مضيفه التعاون في محاولة لاستعادة نغمة الانتصارات.

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يحتل الهلال المركز الخامس (33 من 17 مباراة) والتعاون المركز الرابع (34)، إذ يرغب الهلال في العودة إلى المقدمة وكذلك الثأر من خسارته ذهاباً على أرضه من التعاون ذاته 2-1.

وبعد مستوياته الكبيرة في كأس العالم للأندية عندما حل وصيفاً لريال مدريد ثم في دوري أبطال آسيا حيث بلغ النهائي، وقع الهلال في فخ التعادل أمام الوحدة والخسارة أمام الفتح مهدراً خمس نقاط هامة في سباق الدوري في المقابل نجح التعاون في إيقاف نزيف النقاط في ثلاث مباريات بالفوز أخيراً على ضمك.