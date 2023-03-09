بـ 8 أهداف.. شباك النصر "المفضلة" لرومارينيو

بات نادي النصر أكثر فريق سجل في مرماه البرازيلي رومارينيو مهاجم اتحاد جدة متساويا مع نادي الفتح بعد حسمه قمة الجولة 20 من دوري روشن السعودي.

وفي لقاء الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة حسم رومارينيو القمة بتسجيله هدف الفوز وحسم الصدارة عند الدقيقة .. بصناعة من المدافع أحمد شراحيلي ليكون الثامن في مسيرته الذي يحرزه في مرمى الأصفر العاصمي.

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وافتتح البرازيلي رصيده في النصر في موسمه الأول عندما أحرز ثنائية في نصف نهائي كأس الملك معلنا وصول الفريق الغربي إلى النهائي بنتيجة 4 - 2 قبل أن يسجل هدفا يتيما في الموسم اللاحق في لقاء الفريقين ضمن الجولة الرابعة عشرة، وحينها انتهت المباراة التي أقيمت ستاد الملك فهد الدولي بالتعادل بهدف لمثله.

وفي موسم 2020 - 2021 سار رومارينيو في مسار هوايته المفضلة بتسجيل هدف التعادل منقذا الاتحاد من خسارة محتملة في المباراة التي أقيمت على ملعب "الشرائع" حينها جاء هدفه في الدقيقة الثانية والتسعين ضمن المرحلة الخامسة عشرة ليعود ويفتتح سجله على ملعب النصر "مرسول بارك" إيابا عندما سجل هدف التقدم الذي عادله حمدالله قبل أن يسجل عبدالعزيز البيشي هدف الفوز.

وفي آخر لقاء جمع الفريقين في جدة الموسم الماضي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وضع رومارينيو بصمته مجددا بتسجيله أول أهداف الثلاثية النظيفة عندما حول ركلة جزاء إلى هدف في الدقيقة السادسة.

وضمن مباريات كأس السوبر السعودي بشكلها الجديد في يناير الماضي افتتح رومارينيو أهداف مباراة الاتحاد والنصر وتنتهي المباراة 3 – 1 ويتوج الاتحاد لاحقا بالبطولة بعد فوزه على الفيحاء.