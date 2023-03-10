الهلال يتعافى برباعية نظيفة أمام التعاون

اكتسح الهلال مضيفه التعاون 4 - صفر يوم الجمعة ضمن منافسات المرحلة 20 من دوري روشن السعودي.

وتقدم الهلال عن طريق أوديون إيغالو في الدقيقة 32، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

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وفي الدقيقة 51 سجل ميشيل ديلغادو الهدف الثالث للهلال، قبل أن يختتم محمد القحطاني رباعية الهلال في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع الهلال رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن التعاون صاحب المركز الخامس.