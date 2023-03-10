حمدالله يهزم رونالدو للمرة الثالثة في 89 يوماً

خسر كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي ومنتخب البرتغال أمام المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم اتحاد جدة والمنتخب المغربي للمرة الثالثة خلال 89 يوماً في 3 بطولات مختلفة.

وخطف اتحاد جدة يوم الخميس صدارة دوري روشن السعودي عقب الفوز على النصر وقائده كريستيانو رونالدو بهدف البرازيلي رومارينيو، بينما تراجع الفريق الأصفر إلى المركز الثاني.

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وكان لقاء رونالدو وحمدالله الأول في العاشر من ديسمبر 2022 ضمن ربع نهائي كأس العالم، وحينها فاز منتخب المغرب الذي كان حمدالله ضمن قائمته، بهدف يوسف النصيري.

وبعد انتقال رونالدو إلى النصر في يناير الماضي، التقى الفريقان ضمن نصف نهائي كأس السوبر السعودي، وحينها سجل حمدالله هدفاً وصنع آخر في المباراة التي انتهت لمصلحة اتحاد جدة 3-1.

وفي يوم الخميس التاسع من مارس عجز رونالدو عن تحقيق الفوز على فريق يلعب في صفوفه حمدالله بعدما عجز عن هز شباك الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي، بينما سجل رومارينيو هدف الفوز في الدقيقة 80.