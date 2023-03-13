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تركي العمار الشباب القوة الجوية
مباراة الإياب ستقام منتصف الشهر القادم

الشباب يعود من البصرة بالتعادل مع القوة الجوية

العربية.نت
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تعادل الشباب السعودي مع القوة الجوية العراقي بهدف لمثله يوم الاثنين ضمن ذهاب الدور الأول من بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

وأحرز كرار نبيل هدف السبق لأصحاب الأرض بعد مرور 37 دقيقة، قبل أن يخطف الغابوني آرون سالم بوبيندزا هدف التعادل في الدقيقة 69، ليتأجل الحسم إلى منتصف أبريل المقبل عندما يتلقي الفريقان في الرياض بمباراة الإياب المؤهلة إلى دور المجموعات.

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