الهلال في مهمة ثأرية ضد الفتح بكأس الملك

تنتظر الهلال مهمة ثأرية أمام ضيفه الفتح عندما يلتقيان على ملعب الأمير فيصل بن فهد، يوم الثلاثاء، في ربع نهائي كأس الملك.

وسقط الهلال على أرضه أمام منافسه 2-1، الاثنين، في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة عشرة بالدوري.

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ويغيب عن الهلال الذي يبلغ نهائي دوري أبطال آسيا المالي موسى ماريغا وياسر الشهراني وعبدالإله المالكي فيما تحوم الشكوك حول مشاركة الجناح سالم الدوسري الذي غاب عن مواجهة التعاون في الدوري بسب الإصابة.

في المقابل يقدم الفتح مستويات كبيرة ونتائج إيجابية، ويأمل في تجاوز عقبة مضيفه وتكرار فوزه على خصمه في أقل من أسبوع.

وتأهل الهلال لهذا الدور بعد الفوز على الاتفاق 4-0، فيما تأهل الفتح بعد الفوز على الطائي بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2.

ويبحث الوحدة وضيفه الباطن عن بطاقة العبور عندما يلتقيان الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، في أول مواجهة تجمعهما في مسابقة كأس الملك.

وكانت المباراة مقررة الاثنين، لكن تم تأجيلها بعدما أعلن الباطن عبر حسابه على تويتر "نظرًا لظروف الطيران تم تأجيل مغادرة الفريق الأول إلى مدينة جدة" القريبة من مكة.

وتأهل الوحدة لهذا الدور عقب فوزه على ضمك 1-0، بينما تأهل الباطن إثر تغلبه على الرائد بنفس النتيجة.

ولم يخسر الوحدة أي مباراة في آخر أربع مراحل في الدوري، حيث فاز في واحدة وتعادل في ثلاث، أبرزها أمام الهلال، ويحتل المركز الثالث عشر ويقاتل للابتعاد عن صراع الهبوط.

واستعاد الوحدة في الأيام الماضية عددًا من لاعبيه المصابين، وأصبح مكتمل الصفوف التي يبرز فيها حارسه المغربي منير المحمدي ومواطنه فيصل فجر والبرازيلي أنسيلمو دي مورايش والكوستاريكي أوسكار دوارتي، وعبدالله الحافظ ووليد باخشوين.

وبعد سلسلة طويلة من النتائج السلبية التي لم يحقق خلالها أي فوز، عاد الباطن من بعيد وسجل فوزين في آخر ثلاث مباريات، لكنه مازال يقبع في ذيل الترتيب، ويطمح في مواصلة مشواره في الكأس لتعويض خيبة الدوري.