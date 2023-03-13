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غروهي تصدى لركلتي ترجيح

غروهي يطير باتحاد جدة إلى نصف نهائي كأس الملك

العربية.نت
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تأهل اتحاد جدة إلى نصف نهائي كأس الملك بعد فوزه على البطل الفيحاء 4-3 بركلات الترجيح يوم الاثنين عقب تعادل الفريقين بهدف لمثله خلال الأشواط الأصلية والإضافية.

وتقدم اتحاد جدة عبر هارون كمارا بعد مرور 16 دقيقة من بداية المباراة، ولكن البرازيلي ريكاردو أحرز هدف التعادل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وبعد انتهاء الشوط الثاني والشوطين الإضافيين بالتعادل، احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، وأنقذ الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي ركلتي ترجيح من أنتوني نواكيمي ومحمد البقعاوي ليصعد الزوار إلى نصف النهائي بانتظار الفائز من مباراة الهلال والفتح يوم الثلاثاء.

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