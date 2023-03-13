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لقاء سابق بين النصر وأبها

كأس الملك.. النصر لتعويض خيبة الدوري أمام أبها

العربية. نت
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يسعى النصر ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لتعويض خيبة خسارة صدارة الدوري السعودي لكرة القدم، ببلوغ نصف نهائي كأس الملك عندما يستضيف أبها في ربع النهائي، يوم الثلاثاء.

وتنازل النصر عن الصدارة بخسارته أمام مطارده المباشر الاتحاد 1-0، الخميس، الذي بات يتقدم عليه بفارق نقطة.

ورغم هذه الانتكاسة، يتمسك الاتحاد بمسعاه نحو لقبه الأول في الدوري منذ عام 2019 مع تبقي 10 مراحل على النهاية.

سيحاول مصالحة جماهيره أولا من خلال بلوغ نصف نهائي الكأس عندما يلاقي أبها صاحب المركز الثاني عشر في الدوري.

ويأمل رونالدو الذي وصل إلى النصر مطلع العام في معانقة الشباك مجددًا، بعدما غاب عن التهديف في آخر مباراتين ضد الباطن والاتحاد وسجل 8 أهداف مع الفريق حتى الآن.

وسيفتقد النصر لجهود البرازيلي أندرسون تاليسكا متصدر هدافي الدوري (13) والأرجنتيني بيتي مارتينيز للاصابة.

ورغم أن النصر توج بلقب كأس الملك في ست مناسبات، يعود اللقب الأخير للعام 1990، علمًا أن المسابقة توقفت بين 1991 و2007.

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