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محمد مران النصر أبها
محمد مران محتفلاً بتسجيل الهدف الثالث

النصر يهزم أبها ويواجه الوحدة في نصف النهائي

العربية.نت
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تأهل فريق النصر إلى نصف نهائي كأس الملك بعد الفوز على أبها 3 -1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في دور الثمانية من البطولة، إذ سيواجه الوحدة الذي تغلب على الباطن 2-1 في وقت سابق.

وأنهى النصر الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما سامي النجعي وعبد الله الخيبري في الدقيقتين الأولى و21، وفي الشوط الثاني سجل النصر الهدف الثالث عن طريق محمد مران في الدقيقة 49، فيما سجل هدف أبها عبد الفتاح آدم في الدقيقة 69.

كما تأهل الوحدة إلى الدور ذاته النهائي عقب فوزه على الباطن 2 -1.

وتقدم الوحدة بهدف سجله فيصل فجر في الدقيقة 19 من ركلة جزاء، وتعادل الباطن عن طريق يوسف الشمري في الدقيقة 39.

وأضاف أنسيلمو دي مورايس هدف الفوز للوحدة في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

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