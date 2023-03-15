أندية الهلال والأهلي والوداد تشارك في مونديال الأندية

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ضمنت أندية الهلال السعودي والأهلي المصري والوداد المغربي المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 التي تضم 32 فريقاً، بصفتها بطلة لقارتي آسيا وإفريقيا في نسخ 2021 و2022.
وفاز الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا 2021 كما تأهل إلى نهائي النسخة الحالية التي يواجه فيها أوراوا ريد دايموندز الياباني، بينما فاز الأهلي المصري والوداد المغربي بنسختي دوري أبطال إفريقيا 2021 و2022.
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وتضم القائمة التي تأكدت مشاركتها في البطولة تشيلسي وريال مدريد من أوروبا، مونتيري المكسيكي وسياتل ساوندرز الأميركي، وبالميراس وفلامنغو من البرازيل.
وتشارك قارة أوروبا بـ12 فريقاً، و6 فرق لأميركا الجنوبية، و4 فرق لكل قارة من أميركا الشمالية، إفريقيا وآسيا بالإضافة إلى مقعد واحد لقارة أوقيانوسيا ومستضيف البطولة.
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