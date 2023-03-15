الهلال يسقط الفتح ويضرب موعداً مع اتحاد جدة

ضرب الهلال موعداً مع اتحاد جدة في نصف نهائي كأس الملك بعد فوزه على ضيفه الفتح 3-1 يوم الثلاثاء في الدور ربع النهائي من المسابقة.



وتقدم الهلال أولاً عن طريق محمد كنو الذي حول ركلة جزاء في الدقيقة 17 إلى داخل مرمى الفتح، لكن فراس البريكان عادل النتيجة بعد 10 دقائق.



وفي الشوط الثاني أعاد البرازيلي ميتشائيل التقدم للهلال في الدقيقة 48، وفي الدقيقة 67 طرد الحكم علي آل بليهي مدافع الهلال بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.



وقبل 6 دقائق من نهاية الشوط الأصلي تلقى النيجيري أوديون إيغالو كرة على رأس المنطقة سددها بقوة في مرمى الفتح معلنا الهدف الثالث لمصلحة الأزرق.



وكان اتحاد جدة قد ضمن يوم الاثنين الوصول إلى نصف النهائي بعد فوزه على الفيحاء 4-3 بركلات الترجيح عقب تعادلهما 1-1.

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