مسلي: تاليسكا يرغب بالاستمرار مع النصر

أكد مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة النصر السعودي أن البرازيلي أندرسون تاليسكا يرغب بتمديد عقده مع النادي والاستمرار في صفوف الفريق، مشيراً إلى أن المنافسة على بطولة دوري روشن السعودي ستستمر حتى اللحظات الأخيرة.

وتعاقد النصر مع تاليسكا صيف 2021، ويتصدر اللاعب البرازيلي سباق الهدافين برصيد 13 هدفاً رغم غيابه عن مجموعة من المباريات بسبب الإيقاف والإصابة.

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وقال آل معمر لـ"في المرمى": لا يمكن السيطرة على الشائعات، لكن تاليسكا يرغب بالاستمرار مع النصر، وما دامت الرغبة موجودة فإن الأمور ستكون سهلة.

وعن المنافسة على بطولة الدوري، إذ يحتل النصر المركز الثاني خلف اتحاد جدة بنقطة، أجاب مسلي: المنافسة شرسة وأتوقع أنها ستستمر حتى آخر لحظة من عمر المسابقة.