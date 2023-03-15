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وكيله: أبوجبل لم يستلم عقده مع النصر كاملاً

دبي - قناة العربية
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كشف نواف المهدي وكيل أعمال الحارس المصري الدولي محمد أبوجبل أن موكله لم يحصل على كامل عقده الذي وقعه مع النصر السعودي مطلع العام الماضي بعدما وصل الطرفان إلى تسوية أنهيا بها نزاعهما التعاقدي.

وقال المهدي لبرنامج "في المرمى": تمت التسوية باتفاق جميع الأطراف وتم سحب الشكوى المرفوعة لدى فيفا، إذ أن فكرة التسوية بدأت بمبادرة من الطرفين، فالنصر لا يريد أن يكون عليه قضايا تعاقدية، ونحن عندما فكرنا بشكل عميق اتخذنا القرار لأن حتى لو صدر القرار الآن فسيكون هناك جولة في محكمة التحكيم الرياضي "كاس" قد تطيل أمد القضية.

وأكد المهدي أن موكله لم يحصل على كامل عقده المبرم مع النصر، رافضاً في الوقت ذاته الحديث عن قيمة التعويض.

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