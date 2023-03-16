صحفي أرجنتيني: ابن دياز متهم بالقتل غير العمد

كشف الصحفي الأرجنتيني مارتن مازور أن رامون دياز مدرب نادي الهلال سيرعى حفيده ميلو إلى حين اتخاذ المدعي العام الأرجنتيني قرارا في تهمة القتل غير العمد الموجه لمايكل دياز.

وأبان مازور في لقاء مع "في المرمى": مايكل دياز يتعالج في المستشفى إذ سيخضع لعملية جراحية بعد تعرضه للكسر قدمه.

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وأضاف: المدعي العام يجمع الأدلة منها فحص الكحول وغيرها من الإجراءات الروتينية وتهمة القتل غير العمد هي أولية. ومن المستحيل تأكيد معلومات إن كان ابن دياز يستخدم الهاتف قبل وقوع الحادث، ورامون دياز سيبقى في الأرجنتين لحضور الجنازة بينما مايكل لن يستطيع ذلك.

وزاد مازور: زوجة مايكل ليس لديها أشقاء بعد وفاة شقيقها في 2005 بحادث سير.

واختتم بإيضاح أهمية بقاء رامون في الأرجنتين قائلا: رامون دياز سيكون الشخص المسؤول عن رعاية ميلو ابن مايكل إلى أن يتخذ قرارا نهائيا من المدعي العام حول ابن دياز في حال تم سجنه.