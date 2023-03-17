الاتحاد المتصدر في مهمة صعبة أمام الفتح

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يحل الاتحاد يوم السبت ضيفا ثقيلا على الفتح ضمن المرحلة الحادية والعشرون من دوري روشن السعودي للمحترفين محاولا الحفاظ على صدارته.
وقفز الاتحاد إلى صدارة الترتيب بفوز متأخر على النصر في قمة الجولة الماضية أحرزه البرازيلي رومارينيو.
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ويحتل الاتحاد صدارة الترتيب بـ47 نقطة بينما يملك الفتح يملك 31 نقطة في المركز السادس.
وكان الاتحاد تجاوز الفيحاء في ربع نهائي كأس الملك بركلات الترجيح يوم الاثنين ليضرب موعدا مع الهلال في نصف نهائي البطولة.
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