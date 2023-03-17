النصر يأمل تكرار تفوقه على أبها

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يستقبل النصر نادي أبها يوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ21 من مسابقة دوري روشن السعودي بعد 4 أيام من آخر مباراة جمعتهما في مسابقة كأس الملك.
والتقى الفريقان قبل 4 أيام في ربع نهائي كأس الملك، حينها تأهل النصر بفوزه 3 - 1 سجلها سامي النجعي وعبدالله الخيبري ومحمد مران.
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ويأمل النصر تكرار تفوقه على أبها مع تعثر الاتحاد في الأحساء ليعود إلى الصدارة بعد خسارة الجولة الماضية أمام نادي الاتحاد.
ويحتل النصر المركز الثاني في جدول الترتيب بـ46 نقطة، بينما يقع أبها في المركز الـ12 بـ23 نقطة.
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