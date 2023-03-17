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مباراة ذهاب الفريقين

الهلال لمواصلة النتائج الإيجابية أمام الاتفاق

العربية.نت
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يبحث الهلال عن فوز جديد عندما يواجه الاتفاق يوم السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في منافسات الجولة 21 لدوري روشن السعودي.

ويحتل الهلال المركز الرابع برصيد 36 نقطة من 18 مباراة، وله لقاءان مؤجلان أمام الفيحاء والخليج بينما يقع الاتفاق في المركز العاشر برصيد 23 نقطة.

وتجاوز الهلال تعثرين متتاليين أمام الوحدة والفتح عندما تعادل وخسر بعد فوزين جاءا تواليا أمام التعاون 4 - صفر وأمام الفتح في كأس الملك 3-1.

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