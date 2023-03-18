الهلال يهزم الاتفاق والشباب يتعادل مع الرائد

حقق الهلال فوزا ثمينا على ضيفه الاتفاق 3 - صفر، يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 21 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.
وسجل أوديون إيغالو الهدف الأول في الدقيقة 15، قبل أن يضيف محمد كنو الهدف الثاني في الدقيقة 34.
وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني، سجل سالم الدوسري الهدف الثالث للهلال.
ورفع الهلال رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 23 نقطة في المركز الحادي عشر.
وفي مباراة أخرى بنفس المرحلة، اقتنص الشباب تعادلا صعبا من أرض مضيفه الرائد بنتيجة 2 -2.
وتقدم الرائد في الدقيقة 25 عن طريق جوليو تفاريس، قبل أن يسجل ألكسندرو ميتريتا الهدف الثاني في الدقيقة 37.
وفي الدقيقة 58 سجل جيجوش كريتشوفياك هدف تقليص الفارق للشباب، قبل أن يسجل آرون بوبندزا الهدف الثاني في الدقيقة 75.
ورفع الشباب رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع الرائد رصيده إلى 25 نقطة في المركز التاسع.
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