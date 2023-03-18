صن داونز يوقف الهلال ويقدم خدمة كبيرة إلى الأهلي

أحيا صن داونز آمال الأهلي المصري في التأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بعد تعادله 1-1 مع مضيفه الهلال السوداني يوم السبت.



وحافظ الفريق الجنوب إفريقي، الذي ضمن تأهله للدور التالي منذ الجولة الماضية، على صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة ويتقدم بنقطة واحدة على الهلال ثاني الترتيب.



ويأتي الأهلي في المركز الثالث بسبع نقاط، فيما يقبع كوتون سبور الكاميروني في المركز الأخير دون نقاط.



ويحتاج الهلال إلى التعادل فقط في مصر الأسبوع المقبل للتأهل إلى دور الثمانية، فيما يجب على الأهلي الفوز 1-صفر على الأقل أو بفارق هدفين.



ومنح كوليسو موداو التقدم لصن داونز في الدقيقة 66 عندما تابع كرة مرتدة من الحارس علي أبو عشرين.



لكن تقدم الفريق الزائر لم يستمر أكثر من خمس دقائق حيث استغل محمد عبد الرحمن خطأ من الحارس رونوين وليامز واستخلص منه الكرة أثناء بناء هجمة وسددها في المرمى.



وأهدر أطهر الطاهر ركلة جزاء تصدى لها وليامز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

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