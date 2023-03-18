اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
فرحة رونالدو بالهدف

نصر رونالدو يقلبها على أبها في 8 دقائق

الرياض - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أحرز كريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا هدفين قرب النهاية ليحول النصر تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على ضيفه أبها ويواصل ملاحقة الاتحاد على صدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم يوم السبت.

وبدا أن النصر سيخسر للمباراة الثانية على التوالي، بعد التعثر 1-صفر أمام الاتحاد في الجولة السابقة، حيث تأخر بهدف أحرزه لاعبه السابق عبد الفتاح آدم في الشوط الأول.

لكن رونالدو، المنضم للنصر في صفقة ضخمة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، أدرك التعادل من ركلة حرة في الدقيقة 78، ليفتتح سجله من الأهداف في ملعب النصر مرسول بارك.

وأضاف البرازيلي تاليسكا ركلة جزاء، احتسبت بعد لمسة يد من آدم، بعد 8 دقائق، ليرفع رصيده إلى 14 هدفا بالدوري هذا الموسم.

وأنهى أبها المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد زكريا السوداني عقب هدف رونالدو بدقيقة واحدة بسبب حصوله على الإنذار الثاني.

وأصبح رصيد النصر 49 نقطة من 21 مباراة ويحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن الاتحاد المتصدر الذي سحق الفتح 5-1.

وكان النصر قد تفوق 3-1 على أبها يوم الثلاثاء الماضي في دور الثمانية لكأس الملك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
توتر عسكري بين الهند والصين في المناطق الحدودية المتنازع عليها توتر عسكري بين الهند والصين في المناطق الحدودية المتنازع عليها
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط