نصر رونالدو يقلبها على أبها في 8 دقائق

أحرز كريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا هدفين قرب النهاية ليحول النصر تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على ضيفه أبها ويواصل ملاحقة الاتحاد على صدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم يوم السبت.



وبدا أن النصر سيخسر للمباراة الثانية على التوالي، بعد التعثر 1-صفر أمام الاتحاد في الجولة السابقة، حيث تأخر بهدف أحرزه لاعبه السابق عبد الفتاح آدم في الشوط الأول.



لكن رونالدو، المنضم للنصر في صفقة ضخمة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، أدرك التعادل من ركلة حرة في الدقيقة 78، ليفتتح سجله من الأهداف في ملعب النصر مرسول بارك.



وأضاف البرازيلي تاليسكا ركلة جزاء، احتسبت بعد لمسة يد من آدم، بعد 8 دقائق، ليرفع رصيده إلى 14 هدفا بالدوري هذا الموسم.



وأنهى أبها المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد زكريا السوداني عقب هدف رونالدو بدقيقة واحدة بسبب حصوله على الإنذار الثاني.



وأصبح رصيد النصر 49 نقطة من 21 مباراة ويحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن الاتحاد المتصدر الذي سحق الفتح 5-1.



وكان النصر قد تفوق 3-1 على أبها يوم الثلاثاء الماضي في دور الثمانية لكأس الملك.

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