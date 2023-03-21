رينارد يستبعد العقيدي بسبب الإصابة

أعلن المنتخب السعودي لكرة القدم أن المدرب إيرفي رينارد استبعد نواف العقيدي حارس النصر من التشكيلة قبل خوض مباراتين وديتين بسبب الإصابة.

وكتب المنتخب السعودي في حسابه على "تويتر" أن رينار استبعد العقيدي بسبب الإصابة وضم أسامة المرمش حارس الاتحاد الشاب بدلا منه.

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وكان رينارد قد ضم أيضا المهاجم عبد الله الحمدان يوم السبت بعد إصابة سامي النجعي لاعب النصر.



وستلعب السعودية مع فنزويلا في 24 مارس ثم تواجه بوليفيا بعدها بأربعة أيام على استاد الأمير عبدالله الفيصل.

